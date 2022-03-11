HDP'li Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasını talep etti
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasını talep etti.
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda zırhlı araçların çarpması sonucu 25'i çocuk 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 24'ü çocuk 141 kişinin yaralandığını söyledi.
Zırhlı araçların, felakete neden olduğunu savunan Kaçmaz, "Bu kazaların, aynı coğrafyada ve sıklıkla yaşanması Türkiye'deki Kürt sorununu gösteriyor. Çözümsüzlüğün, savaş politikalarının nasıl bir sonuca neden olduğunu da yansıtıyor" diye konuştu.
İKTİDARA SESLENDİ
"Zırhlı araçların, Kürtlerin bellediğinde faili meçhul cinayetlerin sembolü olarak yer aldığını" ileri süren Kaçmaz, "Bu savaş makineleri ölüm saçmaya devam ediyor. Bu konularda muhalefet sessiz kalıyor, iktidar da sorumluluk almış değil. Bu sorunun çözümü, Kürt meselesinin çözümünde ve demokraside ısrar. HDP olarak iktidarı, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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