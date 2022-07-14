Kocaeli'de 290 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 290 yabancı uyruklu yakalandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 290 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!