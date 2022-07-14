Kocaeli'de 290 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:30

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 290 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.