Kocaeli'de acı olay: Sağlıklı bir şekilde girdiği doğumda hayatını kaybetti, ailesi hastaneden şikayetçi oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:35

Güncelleme: 12.07.2023 - 08:48

Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak’ta ikamet eden Başak Kara (34), gittiği özel hastanede sezaryenle doğum sırasında fenalaştı.

KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan Kara, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Başak Kara’nın erkek bebeği ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

AİLE HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kara’nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Kara ailesi ise özel hastaneden şikayetçi oldu.

"ŞAKAYLA UĞURLADIK AMELİYATA"

Başak Kara’nın eniştesi Ercan Yalçın, doğum sürecini özel hastanenin takip ettiğini ifade ederek, "9 aydan son güne kadar her şey düzgün gitti. Dün sabah götürdük Başak’ımızı, güzel kızımızı şakayla uğurladık ameliyata. Bir süre sonra bebeği aldık. Başak’ı bekliyorduk. Yarım saat, bir saat sonra beklediğimiz gibi olmadı. Olaylar, tersine dönmeye başladı. Yine bir süre sonra ellerinden geleni yaptıklarını, orada yapılacak bir şey kalmadığını söyleyerek, Şehir Hastanesi’ne sevk edeceklerini söylediler. Sevk ettiler ve Başak’ımızı yaşatamadık. Fakat o süreçte hastanede gelişen bir takım olaylardan şüphe duyduğum için kusuru olan varsa ortaya çıksın diye hastane polisine şikâyet ettik. Savcılığa intikal etti. Dün gece otopsi yapıldı, örnek alındı. Süreci başlatmış olduk. Bizim herhangi bir kişiyi ya da kurumu suçlayacak durumumuz yok. Her şey çok normal gidiyordu, olmaması gereken olaylar gelişti. Bu süreçte kusuru olan, hatası olan varsa ortaya çıksın istiyoruz. Meselemiz kurumu, kişiyi karalamak değil" dedi.

"ONA BİZ ANNELİK EDECEĞİZ"

Başak Kara’nın herhangi bir rahatsızlığının olmadığını dile getiren Yalçın, "Süreci başından beri hep beraber titizlikle takip ettik. En son ana kadar hiçbir problem yoktu. Hastanede dün sabah saat 10.00 gibi yatışımızı yaptılar, 11.30 gibi doğum gerçekleşti. Bebek de tabii şuan yoğun bakımda. Onun da bir takım sıkıntıları var. Umutluyuz, onu kucağımıza alacağız. Ona biz annelik edeceğiz. Babası hayatta yaşıyor, biz annelik edeceğiz" diye konuştu.