Ünlü milyarderin doğum günü partisine yıldız akını!

ABD merkezli lisanslı spor ürünleri sağlayıcısı Fanatics'in CEO'su Michael Rubin'in, Miami'de düzenlenen doğum günü partisine adeta ünlü akını oldu. Fransız futbolcu Kylian Mbappé'nin de aralarında bulunduğu ünlüler partisinde bir dizi tanınmış sima boy gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:15
Ünlü milyarderin doğum günü partisine yıldız akını!
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Yıldız futbolcu Kylian Mbappé’nin bu yaz PSG'den ayrılıp Real Madrid'e katılacağı yönünde söylentiler devam ederken, Fransa milli futbol takımının kaptanı tatilinin tadını çıkarıyor, ancak bu sefer farklı bir tarzda, beyaz bir kostümle...

ÜNLÜLER PARTİSİ

24 yaşındaki forvet, Salı günü Fanatics şirketinin Amerikalı CEO'su Michael Rubin'in, 'White Party 2023' adını verdiği doğum günü partisine katıldı. 

Miami sırtlarında muhteşem bir villada düzenlenen partiye aralarında ünlü aktör Leonardo DiCaprio, şarkıcılar Jay-Z ve Beyonce, yapımcı DJ Khaled, model Emily Ratajkowski, komedyen James Corden, reality TV yıldızı Kim Kardashian, Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ve basketbolcular James Harden ve Joel Embiid'in de bulunduğu ünlü isimler katıldı.

 


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