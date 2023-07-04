Taylor Swift’in hamile hayranı konserde doğum yaptı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:16

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:16

Taylor Swift'in Kuzey Amerika’daki konseri ilginç anlara sahne oldu.

Ünlü şarkıcının konserine giden hamile bir kadın, erken doğum yaptı. Adının Tori olduğu öğrenilen kadın konserin 20’inci dakikasında doğumun başlaması üzerine hemen hastaneye kaldırıldı. Üç hafta erken doğum yaptığı öğrenilen Tori, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Taylor’ın konserinin 20’nci dakikasında doğumu başlayan kişi benim” diyerek bir erkek bebek dünyaya getirdiğini söyledi.