Kocaeli'de arkadaşını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulandı
Kocaeli'de maddi konular nedeniyle tartışan iki arkadaştan biri olan Yıldıray Arslan, arkadaşı Burak Şahin İren'i silahla vurarak öldürmüştü. Davanın son duruşmasında sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.
Kocaeli’de maddi meseleler yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak, 17 yıl hapis cezası verildi. Ölen gencin annesi ise sanığa verilen cezayı az bularak, gözyaşları içinde isyan etti.
BURAK İREN KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Olay, 22 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde Kocaeli Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında maddi meseleler yüzünden anlaşmazlık bulunan Yıldıray Arslan ve Burak Şahin İren arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldıray Arslan yanında bulunduğu silahına sarıldı. Boğuşmada silahtan çıkan kurşunla yaralanan Burak Şahin İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI
’Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Yıldıray Arslan’ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Burak Şahin İren’in annesi Firdevs A. ve tutuklu sanık Yıldıray Arslan katıldı.
ANNE FİRDEVS A. İSYAN ETTİ
Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım Arslan, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise sanık Yıldıray Arslan’ın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma salonunda cezayı az bularak gözyaşlarına boğulan Burak Şahin İren’in annesi Firdevs A., verilen cezaya isyan etti.
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