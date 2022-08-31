Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:30
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.


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