Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Kılıçdaroğlu'ndan öğretmene polis şiddetine tepki