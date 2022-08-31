Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:30

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.