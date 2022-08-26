Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kocaeli'de Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kumcağız, Sarısu ve Uzunkum plajları ile Cebeci plajının bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.
Mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girilmesi istendi.
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