Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 10:51
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.


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