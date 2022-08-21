İnkumu plajı araç girişlerine kapatıldı
Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca araç park edecek yer kalmayınca beldeye girişler kapatıldı.
Bartın’da hafta sonu etkili olan sıcak havayla birlikte yurttaşlar sahillere akın etti. Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajında sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.
Öğle saatlerinden itibaren 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı. İnkumu’nda ikameti olanlar ve otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan yurttaşların araçlarıyla girişlerine izin verildi. Boğaz mevkiinde jandarma ekiplerince gelen araçlar geriye döndürülerek farklı plajlara yönlendirildi.
Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
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