İnkumu plajı araç girişlerine kapatıldı

21 Ağustos 2022 Pazar, 17:48

Bartın’da hafta sonu etkili olan sıcak havayla birlikte yurttaşlar sahillere akın etti. Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajında sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.

Öğle saatlerinden itibaren 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı. İnkumu’nda ikameti olanlar ve otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan yurttaşların araçlarıyla girişlerine izin verildi. Boğaz mevkiinde jandarma ekiplerince gelen araçlar geriye döndürülerek farklı plajlara yönlendirildi.

Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.