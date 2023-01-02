Kocaeli'de bıçaklı kavga: Lise öğrencisi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:23
Kocaeli'de bıçaklı kavga: Lise öğrencisi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.K. (15) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAVGAYA ÇALIŞANLAR ARANIYOR

Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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