Muğla'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Erkut Kocaibrahimoğlu ile G.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G. tarafından bıçaklanan Kocaibrahimoğlu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaibrahimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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