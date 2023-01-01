Muğla'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
01 Ocak 2023 Pazar, 14:23
Muğla'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Erkut Kocaibrahimoğlu ile G.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G. tarafından bıçaklanan Kocaibrahimoğlu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaibrahimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.


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