Çağlayan'da iki fırıncı arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kağıthane Çağlayan’da kavgalı olan iki fırıncı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Fırıncının dükkanını basan şahıs, 9 yerinden bıçaklanınca yaya olarak metrelerce kaçtıktan sonra yere yığıldı.
İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olayda bir sokakta fırıncılık yapan Samet T. (17) ile yine fırıncılık yapan Emram M. (23) arasında bir süre önce iş nedeniyle anlaşmazlık oluştu.
Olay günü Samet T. marketlere ekmek dağıttığı esnada karşı taraftaki Emram M. ile tartışma yaşadı. Emram M. iddiaya göre tehdit ettiği Samet T.’nin bulunduğu iş yerine otomobille gelerek bıçakla bastı.
FIRINA BASKINA GELDİ
İçeriye girmeye çalışan şahıs, Samet T.’ye saldırmak istediği esnada ağabeyi Oğuzhan T. tarafından darbedildi. O esnada Samet T., fırını basan Emram M.’yi göğüs, sırt ve bacaklarından 9 kez yaraladı. Emram M., bıçak darbelerinin ardından yaya olarak kaçmaya başladı.
Metrelerce yürüyen Emram M. caddeye geldiğinde yere yığıldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Şahsı kanlar içerisinde gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emram M.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Samet T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan Samet T.'ye “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. adliyeye sevk edildi.
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