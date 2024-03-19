Kocaeli'de dehşet: Husumetlisini otomobilden indiği esnada tabancayla vurdu!
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis, tabancayı olay yerinde bırakıp kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Dilsikelesi Mahallesi 702 Sokak’ta, E.T., park ettiği 34 HDB 992 plakalı Volkswagen marka otomobilinden indiği esnada husumetlisi Ü.Y.’nin saldırısına uğradı.
Mermilerin isabet ettiği E.T., kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.T., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan E.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otomobilde incelemelerde bulundu. Yerde yaklaşık 6 boş mermi kovanı olduğu görülürken polis, Ü.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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