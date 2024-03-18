Son Dakika... Kocaeli'nde sanayi tüpü patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:08
Son Dakika... Kocaeli'nde sanayi tüpü patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"HASTANELERE SEVK EDİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre, Gebze Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."


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