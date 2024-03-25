Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Şaban Yılmaz (57) idaresindeki 47 KJ 427 plakalı tır, Kuruçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye erlerince çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tırı kaldırma çalışmalarının devam ettiği yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ne?
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı