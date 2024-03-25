Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:24
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Şaban Yılmaz (57) idaresindeki 47 KJ 427 plakalı tır, Kuruçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye erlerince çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tırı kaldırma çalışmalarının devam ettiği yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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