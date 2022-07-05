Kocaeli'de erkek cesedi bulundu: Başından 'tek kurşunla' vurulmuş

Darıca ilçesindeki boş arazide başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olay yerinde silah bulunamazken; konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 11:41
Kocaeli'de erkek cesedi bulundu: Başından 'tek kurşunla' vurulmuş
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Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öldürülen kişinin başka bir yerde vurulup, araçla bölgeye getirildiğini düşünen ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı. 


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