Kocaeli'de fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası

Yayınlanma: 04.05.2024 - 08:08

Güncelleme: 04.05.2024 - 08:11

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında geçen günlerde iddiaya göre akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bağımsız Kocaeli gazetesinden Uğur Enç’in haberine göre fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

4 İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

İddiaya göre, gece vardiyasında meydana gelen olayı haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma sonunda 4 işçinin iş akdi feshedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken; iddialar ise sosyal medyaya damga vurdu.