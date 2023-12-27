Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı

Kocaeli’de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:40
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan ve 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük’te yakalandı.

Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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