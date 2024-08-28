Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve dolandırıcılık suçundan para cezası bulunan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 08:32
Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 56 bin lira para cezası bulunan S.C'nin kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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