Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çinko patlaması: 5 işçi yaralandı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir galvaniz fabrikasında çinko patlaması meydana geldi. Patlamada 5 işçi yaralandı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İMES Organize Sanayi Bölgesi 5. Bulvarda bulunan Gülmenet Galvaniz fabrikasında çalışma sırasında çinko patlaması meydana geldi.
Patlama sırasında Ayhan A., Dursun K., Mürsel Y., Ahmet A. ile Sefer S. isimli 5 işçi yaralandı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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