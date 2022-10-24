Kütahya’da işçi servisi traktöre çarptı: 13 kişi yaralı

Kütahya’da işçi servis midibüsü, pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, serviste bulunan 13 kişi yaralandı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:02
Kütahya’da işçi servisi traktöre çarptı: 13 kişi yaralı
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Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 20’inci kilometresindeki Köprüören mevkisinde meydana geldi.

Fabrikaya işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı.

Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

 


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