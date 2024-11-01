Kocaeli'de gümrük kaçağı 'hayvansal ilaç' ele geçirildi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:34

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:36

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, kedilerin FIP hastalığının (viral hastalık) tedavisinde kullanılan yaklaşık 3 milyon 400 bin lira değerinde gümrük kaçağı 7 bin 200 ilaç ile 180 FIP aşısı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.