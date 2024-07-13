Kocaeli’de hareketli gece: 2 iş yeri kurşunlandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi ile Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, saat 03.30 sıralarında, farklı mahallede bulunan 2 iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, olay yerinde inceleme başlattı.
Ayrıca polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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