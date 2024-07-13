Kocaeli’de hareketli gece: 2 iş yeri kurşunlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:10
Kocaeli’de hareketli gece: 2 iş yeri kurşunlandı
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Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi ile Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, saat 03.30 sıralarında, farklı mahallede bulunan 2 iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, olay yerinde inceleme başlattı.

Ayrıca polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


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