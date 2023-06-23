Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 4 kişi yaralandı!
Kocaeli Çayırova'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi ve Özgürlük caddelerinin kesiştiği mevkide, Sabri B. idaresindeki 34 LLL 906 plakalı servis minibüsü Sercan K. yönetimindeki 34 LAR 633 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçlardaki İbrahim K., Vasfiye Ş., Sultan Ö. ve Saniye K. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapısı sıkışan minibüslere müdahale ederek yaralıları sağlık ekipleriyle birlikte ambulanslara sevk etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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