Bağcılar'da işçi servisi yön tabelası direğine çarptı: 13 kişi yaralandı!

Bağcılar'da işçileri taşıyan midibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ile araç sürücüsünün çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:00
Bağcılar'da işçi servisi yön tabelası direğine çarptı: 13 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın kullandığı 34 LKR 416 plakalı işçi servis midibüsü, Halkalı Caddesi İkitelli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ve sürücü Mehmet A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Caddede yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan midibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.


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