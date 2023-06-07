Bağcılar'da işçi servisi yön tabelası direğine çarptı: 13 kişi yaralandı!
Bağcılar'da işçileri taşıyan midibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ile araç sürücüsünün çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın kullandığı 34 LKR 416 plakalı işçi servis midibüsü, Halkalı Caddesi İkitelli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!
Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ve sürücü Mehmet A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Caddede yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan midibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Erdoğan'ın hedefinde yine LGBTİ+'lar var