Kocaeli'de kavgada kan aktı: Kasaplar Odası Başkanı bıçaklandı!

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Kocaeli'de kavgada kan aktı: Kasaplar Odası Başkanı bıçaklandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:22

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki kasap dükkanı sahibi Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam ile iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda şüpheli, Şalgam'ı bıçakla bacağından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredeki vatandaşların aracıyla ilçedeki özel bir hastaneye giden Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #kavga #kasaplar odası #Kasap

İlgili Haberler

ABD'li atlet, polisle yaşadığı kavgada tutuklandı

ABD'li atlet, polisle yaşadığı kavgada tutuklandı
Düğün salonunda silahlı kavga paniği

Düğün salonunda silahlı kavga paniği
İzmir’de yol kavgası... 4 yerinden bıçaklandı!

İzmir’de yol kavgası... 4 yerinden bıçaklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler