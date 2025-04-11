Kocaeli'de 'menenjit' şüphesi... 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!

Kocaeli'de 2. sınıf öğrencisi İrem Aslan’ın hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeninin menenjit olabileceği iddiaları veliler arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası birçok veli, çocuklarını okula göndermedi.

Kocaeli'de 'menenjit' şüphesi... 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:38

Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu’nda öğrenim gören 8 yaşındaki İrem Aslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Küçük kızın menenjit hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrem kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Minik kızın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Sopalı Çiftliği Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEDİ

İrem’in ölüm haberinin ardından, hastalıkla ilgili iddialar okul çevresinde oluşturdu. Bazı veliler, tedbir amaçlı çocuklarını okula göndermedi. Okul sıraları boş kalırken, bahçede sessizlik hakimdi.


Etiketler: #kocaeli #menenjit

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