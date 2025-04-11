Kocaeli'de 'menenjit' şüphesi... 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:42

Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu’nda öğrenim gören 8 yaşındaki İrem Aslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Küçük kızın menenjit hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrem kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Minik kızın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Sopalı Çiftliği Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEDİ

İrem’in ölüm haberinin ardından, hastalıkla ilgili iddialar okul çevresinde oluşturdu. Bazı veliler, tedbir amaçlı çocuklarını okula göndermedi. Okul sıraları boş kalırken, bahçede sessizlik hakimdi.