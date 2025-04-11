Kocaeli'nde 'gaz kokusu' paniği... 5 katlı bina tahliye edildi!
Körfez ilçesinde bir apartmanı saran gaz kokusu sebebiyle bina sakinleri tahliye edildi. Henüz kaynağı belirlenemeyen bir koku olduğu tespit edilirken, tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine bina sakinleri evlerine geri döndü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Atalar Ata sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katında panik anları yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; binayı saran gaz kokusu sebebiyle yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada oturan tüm yurttaşları tahliye ederek güvenli bölgeye yönlendirdi.
Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kilitli olan dairenin anahtarı bina sahibinden temin edildi. İtfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından dairede yapılan kontrollerde gaz kaçağına rastlanmadı.
KAYNAĞI TESPİT EDİLEMEDİ
Henüz kaynağı belirlenemeyen bir koku olduğu tespit edildi. Tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine bina sakinleri evlerine geri döndü. Ekipler kontrollerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
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