Kocaeli'de ortalık karıştı... Tüfek, bıçak ve sopaların konuştuğu kavgada kan aktı: 5 yaralı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:01

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:03

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan boş alanda dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavgada H.Y. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, T.C. bıçaklanarak, İ.E., A.E. ve M.E. ise sopalarla darp edildi.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.