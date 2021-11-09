Kocaeli'de servis faciası: Hayatını kaybeden öğrenciler var

09 Kasım 2021 Salı, 19:39

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, yolda bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112'ye haber veridi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Yavuz'un yaptığı açıklamaya göre, kazada midibüsün çarptığı henüz ismi öğrenilemeyen kadın yaşamını yitirirken, bir öğrenci de hayatını kaybetti. Vali Yavuz, 20 kişinin yaralı olduğunu bilgisini de ekledi. Yaralılar bölgede bulunan hastanelerde tedaviye alındı.