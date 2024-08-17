Kocaeli'de tedavi altına alınan kişinin maymun çiçeği hastası olmadığı açıklandı
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan kişinin maymun çiçeği hastası olmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı iddiası" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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