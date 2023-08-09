Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli’de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçilerden Ekrem Kalkan yaşamını yitirdi.
Kocaeli Derince Limanı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 7 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçilerden Ekrem Kalkan yaşamını yitirdi.
Patlamada yaralanan 12 işçiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Yaralı işçilerden 6'sının taburcu edildiği açıklanmıştı.
Özgün Kocaeli'nin haberine göre Ekrem Kalkan yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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