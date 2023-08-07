Son dakika... Kocaeli Derince Limanı yakınlarında patlama: Gölcük’ten de hissedildi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:21

Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında saat 14.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama Gölcük’ten de hissedildi.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen patlamada şu ana kadar 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

NTV canlı yayınına telefonla katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Akgül, şunları söyledi:

"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. 5 yaralımızı ambulanslarla tahliye ettik. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.