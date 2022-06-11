Kocaeli'de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden Bursa İznik'e gezmeye giden kafileyi taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:33
Kocaeli'de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı
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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karamürsel'in Yalakdere Mahallesi Akçat yolu kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Kocaeli Karamürsel'den Bursa'nın İznik ilçesine gezmeye gidenleri taşıyan E.E. (40) yönetimindeki tur midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 17 kişiyi ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Karamürsel kocaeli trafik kazası
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