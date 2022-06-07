Amazon işçilerinden Kocaeli'nde eylem

Amazon Türkiye deposu olarak hizmet veren taşeron şirket Ceva Lojistik Kocaeli’nde işçiler eylem başlattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 14:57
Amazon işçilerinden Kocaeli'nde eylem
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Sendikal faaliyet yürüttükleri için işten atılan Amazon Depo işçileri ve üye oldukları Depo, Liman, Tersane ve Deniz DGD-Sen'in yöneticileri Kocaeli depo önünde eylemde.

Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan Amazon depo işçisi Mehtap Tütün, Amazon’un Dilovası deposu önünde yetkililere çağdıra bulundu. Tütün yaptığı açıklamada "Hiç kimse olmasa bile ben mücadele edeceğim, bu depoya sendika getireceğiz" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan  depo önünde konuşan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, "Zorla X-ray cihazlarından geçirdiğiniz işçilerin, ağır kolilerle düşüklere neden olduğunuz kadınların, yine yıllardır bozuk yemekleri dayattığınız işçilerin öfkesiyle geldik biz buraya. Anayasal hakları olan sendikaya üye olmak istedikleri için işten atılan işçiler için buradayız" dedi.


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