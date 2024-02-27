Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:44
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adres ve üst aramalarında, 238 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, tüfek, tabanca, 10 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 125 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. ile G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.


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