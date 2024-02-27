Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:44

Güncelleme: 27.02.2024 - 19:45

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adres ve üst aramalarında, 238 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, tüfek, tabanca, 10 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 125 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. ile G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.