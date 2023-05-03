Kocaeli'de yürekleri ağıza getiren olay: Okula gidecekleri servisin altında kaldılar
Kocaeli’de kendilerini okula götürecek servisi bekleyen ilkokul öğrencileri arasında, servis geldiği anda itişme yaşanınca yere düşen 3 öğrenci kısa süreliğine lastiğin altında kaldı. Ayaklarından yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için servis bekleyen ilkokul öğrencileri servis geldiği esnada itişme yaşadı. O sırada M.B. idaresindeki servisin ön sağ lastiğinin altına 3 ğrenci düştü.
Servis şoförü, durumu fark edince aracı durdurdu. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler E.Y., Y.S. ve Y.B., hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan olmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
“HER GÜN AYNI SAHNE OLUYOR”
Kazayı gören ve o anları anlatan Fuat Teke, “Otobüs tam yanaşıyordu. Çocuklar birbirlerini ittiler. İtince ayakları lastiğin altında kaldı. Her gün aynı sahne oluyor. Bu sefer kazayla sonuçlandı. 3 çocuğun da ayakları biraz yara aldı ama büyük ihtimal kırık yoktur diye tahmin ediyorum” dedi.
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