Kocaeli'deki fabrikada 'grup seks skandalı' iddiasına fabrikadan açıklama!

Kocaeli’de bulunan Federal Mogul fabrikasında bir kadın güvenlik görevlisiyle 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandığı iddia edildi. Söz konusu iddia hakkında fabrikadan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:05
Kocaeli'deki fabrikada 'grup seks skandalı' iddiasına fabrikadan açıklama!
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında geçen günlerde iddiaya göre, fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

Bağımsız Kocaeli gazetesinden Uğur Enç’in haberine göre, gece vardiyasında meydana gelen olayı haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 4 işçinin iş akdi feshedildi.

Söz konusu iddia hakkında fabrikadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ‘Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı’ başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz.

Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız.”


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