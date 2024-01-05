Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking 'reşit olmayan kızlarla grup seks' iddialarının odağında

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:35

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:36

ABD mahkemeleri tarafından 3 Ocak'ta basına ifşa edilen 949 sayfalık bir rapor, eski finansçı ve pedofil seks suçlusu Jeffrey Epstein'ın, "Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in, reşit olmayan kızlarla yaşanan bir toplu seks etkinliğine katıldığına" dair iddiaları yalanlamaları için kurbanlara para teklif ettiğini ortaya çıkardı.

Belgelere göre Epstein, Hawking'in böyle bir etkinliğe katıldığına dair iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya yardımcı olması halinde, kurbanlara ve yakınlarına para teklif etti.

Maxwell, Epstein ve Bill Clinton

ÜNLÜ SOSYETİK ARACILIĞIYLA...

Mahkeme raporlarına göre Epstein, kendisiyle aynı davada yargılanan yardımcısı Ghislaine Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Pedofili saldırılarından kurtulan Virginia Giuffre'nin arkadaşlarından herhangi birinin, Hawking'e yönelik iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya yardımcı olup olamayacağını" sordu.

Epstein'ın yakın arkadaşı, ünlü İngiliz sosyetik Maxwell, Epstein tarafından istismar edilecek kızları ayarlamak ve seks ticareti yapmaktan hüküm giydi.

EPSTEIN'DEN 'AHLAKSIZ' TEKLİF

Mahkeme kayıtlarına göre Epstein, e-postasında şöyle yazıyordu:

"Virginia'nın arkadaşlarından, tanıdıklarından, ailesinden öne çıkan ve iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamaya yardımcı olacak herhangi birine 'ödül' verebilirsiniz. En güçlüsü Clinton yemeği ve Virgin Adaları'nda Stephen Hawking'in reşit olmayan kızlarla yapılmış bir grup seks partisine katıldığına dair olaylar..."

HAWKING ADAYI ZİYARET ETTİ

Resmi kayıtlara göre, dünyaca ünlü fizikçi de Epstein'ın kötü şöhretli fuhuş adasını ziyaret eden kişiler arasında yer aldı.

Fotoğraflar, 2018 yılında ölen fizikçinin, 2006 yılında Epstein tarafından komşu St. Thomas adasında finanse edildiği bildirilen bir konferans sonrası adayı ziyaret ettiğini gösteriyor.

The Telegraph'ın haberine göre Hawking, bir barbekü partisinde ve dinlenirken görülüyor.

CEZA ALAN TEK İSİM

3 Ocak'ta mağdur Giuffre'nin, İngiliz sosyetesinin ünlü isimlerinden Ghislaine Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı davaya ait 946 sayfalık mahkeme belgeleri ortaya çıktı. Dava 2017 yılında karara bağlanmıştı.

Bugünlerde, seks kaçakçılığı suçundan kesilmiş 20 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Maxwell, birlikte yargılandığı çeteden ceza alan tek kişiydi. Davaya dahil olan isimler şimdiye dek gizli tutulmuştu.

DAVADA ADI GEÇEN ÜNLÜLER

Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan yüzlerce sayfalık belgede geçen isimlerin en başında eski ABD Başkanı Bill Clinton yer alıyor, diğer ünlü isimlerin bazıları ise şu şekilde:

Naomi Campbell, David Copperfield, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Michael Jackson, George Lucas, Kevin Spacey, Bruce Wiillis