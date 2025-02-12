Maden ocağında metan gazı zehirlenmesi: Ölü ve yaralılar var!
Adıyaman’da faaliyet gösteren bir maden ocağında metan gazından zehirlenen işçilerden 1’i yaşamını yitirdi, 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’ın Tut ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan Oruç Savaş (36), Yücel E. ve Cumali K., metan gazından etkilendi.
Metan gazından dolayı zehirlenen 3 işçi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçilerden Oruç Savaş, Tut İlçe Devlet Hastanesi’ne; Yücel E., ve Cumali K. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tut İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oruç Savaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yücel E. ve Cumali K.’nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #adıyaman #İşçi #maden ocağı #Metan gazı
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