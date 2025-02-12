Maden ocağında metan gazı zehirlenmesi: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:18

Adıyaman’ın Tut ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan Oruç Savaş (36), Yücel E. ve Cumali K., metan gazından etkilendi.

Metan gazından dolayı zehirlenen 3 işçi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçilerden Oruç Savaş, Tut İlçe Devlet Hastanesi’ne; Yücel E., ve Cumali K. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tut İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oruç Savaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yücel E. ve Cumali K.’nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.