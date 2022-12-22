Kocaeli'nde 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde viyadük altında bir çocuk ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Cımbızdere Viyadüğü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 15 yaşındaki Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Gökçe Ergen’in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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