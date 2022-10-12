Gambiya polisi, çocuk ölümlerini Hindistan'da üretilen öksürük şurubuyla ilişkilendirdi
Gambiya polisi, yayımladığı ön soruşturma raporunda, ülkede 69 çocuğun akut böbrek yetmezliğinden ölümünün, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli bir ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu belirtti.
Polis, raporda, Hindistan'daki Maiden Pharmaceuticals Limited'in adını doğrudan vermezken şirketin dört ilacını listeleyerek şunları kaydetti:
"Gambiya'ya ilaç ihraç etme iznine sahip Atlanta merkezli Atlantic Pharmaceuticals Limited Şirketi, bu şuruplardan toplam 50 bin şişe sipariş etti. Söz konusu bozulmuş pediatrik şuruplardan 41 bin 462'si ele geçirildi ve geri kalan 8 bin 538 şişeye ulaşılamadığı tespit edildi."
DSÖ UYARMIŞTI
Gambiya'da 69 çocuğun, yerel olarak satılan, parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.
Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.
Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.
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