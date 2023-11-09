Kocaeli’nde 2 gündür kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş

Yayınlanma: 09.11.2023 - 20:55

Güncelleme: 09.11.2023 - 21:13

Kocaeli’de yaşayan iş insanı Nurhan Ör’den (56) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ör’ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde Nurhan Ör, Gebze’de otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Ekiplerce yapılan geniş çaplı incelemede Ör’ün cinayete kurban gittiğini belirledi. Parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.