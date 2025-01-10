Kocaeli'nde ailesinin haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:11

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Nejdet Gönder’den (85) yakınları haber alamadı.

Telefonla babalarına ulaşamayan çocukları eve geldi. Eve gelen oğlu kapıyı açınca babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Nejdet Gönder’in doğal sebeplerden hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

İki çocuk babası olan Nejdet Gönder’in cenazesi, bugün Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’na defnedilecek.