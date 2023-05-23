Kocaeli’nde bir grup, 3 genci bıçaklayarak kayıplara karıştı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:57

Olay, dün gece saatlerinde Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, gece vakti evine giden H.İ. ve Ö.P., O.K. isimli 3 gence küfür etti. Küfür sebebiyle gençler ve grup arasında önce tartışma ardından ise kavga çıktı. Kavga sırasında 3 genci bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Kanlar içinde kalan 3 genci gören çevredeki yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gençleri hastaneye kaldırdı.

Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.