Akşener: 'Suriyeliler gidecek be oğlum, gidecek, gidecek...'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:31

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti lideri Akşener, Antalya Kepez’deki mitingde yurttaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasında kendisine aynı anda hem FETÖ’cü hem PKK’lı hem ateist hem faili meçhulcü diye iftira atıldığını söyleyen Akşener, şöyle karşılık verdi:

"Aynı anda hem FETÖCÜ, hem ateist ben ki hacıyım. 7 yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Beni kafir ilan ettiler. Aynı anda kafir, PKK’lı ama Diyarbakır’a, Urfa’ya gittiğim zaman da faili meçhulcü ilan ettiler. Ulan manyaklar! Hem ateist, hem kafir, hem FETÖCÜ, hem faili meçhulcü hem PKK’lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz."

SİNAN ATEŞ ÇIKIŞI

Akşener, konuşmasının devamında ise “Sinan Ateş kardeşimin kızları Bengisu ve Banu Çiçek’in, Ayşe Ateş’in kalbini serinletmek gözyaşını silmek için o katilleri bulmak benim boynumun borcudur. Ahd olsun, şart olsun, yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oradan çıkarmak benim görevim olacak.” dedi.

'SURİYELİLER GİDECEK

Akşener'in konuşması sırasında yurttaşlardan birine seslenerek "Suriyeliler gidecek be oğlum, gidecek..." demesi ise dikkat çekti.