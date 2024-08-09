Kocaeli'nde dehşet... 'Ne bakıyorsun' diyerek 4 kişiyi bıçakladı

Kocaeli'nde, dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayıp kaçan G.Ö.S. (17) gece yakalandı. G.Ö.S. gözaltına alındı. Bıçaklanan mağdurların ifadesinde, G.Ö.S.'nin kendilerine, 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:27
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli, önce T.L.'yi bacağından bıçakladı, ardından yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ.Y.'yi (20) bıçakladı.

Daha sonra yaklaşık 250 metre ilerideki Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan M.T.'yi (16) ardından da yine Pertev Paşa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bıçaklayıp kaçtı. Yarım saatte arka arkaya gelen bıçaklanma ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birbirini ve şüpheliyi tanımayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan yaralıların, ifadelerinde verdikleri eşkalden şüphelinin G.Ö.S. olduğu tespit edildi. Polisin çalışması sonucu, G.Ö.S., dün gece yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Bu arada, bıçaklanan mağdurların ifadesinde, G.Ö.S.'nin kendilerine 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.


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