Site bahçesinde alkol alan komşularına bıçakla saldırdı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:41

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:41

Yeni Mahalle Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Muhammed A., iddiaya göre site bahçesinde alkol alan komşuları Asım B. ve Tofik B.'yi uyardı. O sırada şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Muhammed A. Elindeki bıçakla komşuları Asım B. ve Tofik B.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.