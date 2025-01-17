Kocaeli'nde dehşete düşüren olay: Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Karamürsel ilçesinde 25 yaşındaki Erhan A. adlı genç, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde dehşete düşüren olay: Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:57

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi Taşçı Sokak üzerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 77 ABA 161 plakalı otomobiliyle gelen Erhan A. (25) sokak üzerinde bir noktada durdu. Bir süre sonra silah sesi duyan yurttaşlar Erhan A.’nın aracına yöneldi.

Erhan A.'yı araç içinde hareketsiz halde gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş halde bulunan Erhan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #araç #kocaeli #otomobil #silah

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